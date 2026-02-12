愛犬がみせる健気な行動とその心理 愛犬がみせる健気な行動は、どれも飼い主への深い愛情と信頼がにじみ出たものばかりです。 見慣れている飼い主にとっては何気ない当たり前の行動かもしれませんが、愛犬は飼い主に伝えたい自分の思いを必死に表現しようとしています。 1.どこへ行くにも後をついてくる 飼い主が家の中を移動する度に、どこへ行くにも後をついてくることはありませんか？ 洗濯物を干しに行くとき、トイレや