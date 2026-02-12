楽天グループは12日、2025年度の連結決算を発表した。売上収益は前年比＋9.5％の2兆4965億7500万円、営業利益は-72.9％の143億8200万円、当期利益は-1232億1300万円だった。 売上収益については、29期連続で増収を達成。営業利益については、会計ルールに基づかないNon-GAAP営業利益は、前年比+992億円の1063億円としており「大幅な増益を達成した」（代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏）としている。