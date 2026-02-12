気象予報会社・ウェザーニューズが、きょう「第三回桜開花予測」を発表しました。それによりますと、開花のスタートは3月21日の東京で、22日には福岡や高知、横浜で桜が咲きそうです。 【写真を見る】桜開花予想東京が3月21日山形は4月11日に桜咲くウェザーニューズ2026年桜開花予想 ちなみに山形は4月11日の開花予想となっていて、東北では福島の4月5日、仙台の4月6日に次いで3番目の早