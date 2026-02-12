女子バドミントン界で人気を博した“シダマツ”こと志田千陽選手と松山奈未選手のペアでの試合が、志田選手の退団により見納めとなりそうです。2人は高校生の時にペアを結成し、日本代表として長年世界のトップ戦線で戦ってきました。パリ五輪では悲願の銅メダルを獲得と偉業も達成しています。そして昨年8月結成11年でペアを解消。志田選手は五十嵐有紗選手と女子ダブルスを、松山選手は緑川大輝選手と混合ペアを結成し、それぞれ