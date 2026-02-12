◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール3日目(12日、宮崎市)巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。最終クールに臨時コーチとして参加していた松井秀喜さんが、選手らと接しての思いを明かしました。初日から選手たちは続々と松井臨時コーチのもとを訪れ、質問をぶつけます。この様子に松井臨時コーチも「非常に前向きでしたし、色々と選手それぞれの気になるところを積極的に話してきてくれたので、私としてもその答