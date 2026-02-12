日経平均株価は取引時間中に初めて5万8000円を超えました。12日の東京株式市場で、日経平均株価は終値では10円下げたものの、一時は5万8000円台まで上昇し、取引時間中の史上最高値を更新しました。衆議院選挙での自民党圧勝を受け、「日本買い」の動きが続きました。一方、選挙期間中、円安が進んでいた為替相場は、選挙後には大きく円高にふれ、12日も一時1ドル＝152円台までドル安・円高が進みました。三村財務官「これまで同様