コクヨは、学生のまなびを支える“まなびかた”のブランド「Campus」から、春の新学期で忙しい学生をサポートする、文具×メソッドの“まなびレシピ”の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を2月17日から発売する。キャンパスブランドは昨年9月にノートブランドから“まなびかた”のブランドへと刷新した。文具を用いた“まなびかた”のヒントやアイデア“まなびレシピ”を提案し、モノとコト両