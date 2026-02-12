神奈川県の黒岩祐治知事神奈川県は、慢性硬膜下血腫と診断されて入院していた黒岩祐治知事（71）が12日に退院したと発表した。15日から公務に復帰する。4日に血腫を除去する手術を受けていた。黒岩氏は自身の交流サイト（SNS）で「ご心配とご迷惑をおかけしおわびします。慣らし運転しながら、元に戻していきたいと思います」とコメント。術後の認知機能や運動機能に問題はないと説明した。昨年12月31日に入浴施設で転倒し、