QRコード決済で国内首位の「PayPay」が、アメリカへの進出を発表しました。VISAと提携しキャッシュレス決済の巨大市場に挑みます。PayPay株式会社中山一郎 CEO「VISAと一緒に事業をすることで、グローバルにアクセスできるチケットを手に入れることができる。日本にとどまらず、PayPayが世界に挑戦をしていく」日本でおよそ7200万人が利用する「PayPay」。クレジットカードの「VISA」と提携し、アメリカでカリフォルニア州