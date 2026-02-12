松嶋菜々子10年ぶりの主演ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）が、好調な滑り出しを見せた。1月8日の初回放送では、世帯平均視聴率10・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）という数字を記録。22日放送の第3話でも、9・7％と高い視聴率を保っている。【結果一覧】松嶋菜々子の「好きなキャラ」1位は視聴率30％超えの名作'96年にNHK朝ドラ『ひまわり』のヒロインに抜擢され、“視聴率女王”と呼ば