ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は１２日、フォルティウスの選手で構成する日本代表が初戦でスウェーデンに敗れて黒星スタートとなった。第９エンドで４−８とされたところで「コンシード」で試合を終了した。カーリングでは、最終エンドまでいかないうちに突然試合が終わることがある。「コンシード（ｃｏｎｃｅｄｅ＝譲歩するの意）」といい、終盤で大差をつけられて逆転が困難と判断される場合に、相手