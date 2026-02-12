開催まで間近に迫った熊本城マラソン。フルマラソン男子に出場する優勝候補3人が、今年のレースにかける思いを語りました。※放送：2026年2月11日 【写真を見る】阿部「2連覇」古川「王座奪還」加藤「姉弟優勝」優勝狙う3選手の横顔【熊本城マラソン2026】 今年も狙う「一番星」 1月24日、まだ人けの少ない朝に練習していたのは、東京大学大学院出身、阿部飛雄馬選手です。 父親が高校球児だったこともあり、マン