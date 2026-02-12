コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板したタレントの国分太一さん（51）が、日本テレビの社長と面会し、直接おわびしたと明らかにしました。元「TOKIO」の国分太一さんをめぐっては、日本テレビが去年6月、「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、バラエティー番組からの降板を発表。国分さんは無期限の活動休止を表明しました。国分さんは、番組降板をめぐる判断の詳細な理由を伝えられていな