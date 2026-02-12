なぜ豊臣秀吉は天下をとれたのか。歴史作家の河合敦さんは「要因の一つに、数多くの有能な武将をスカウトしたことがあげられる。そこには、秀吉らしい時流の読みと、巧妙な人心掌握があった」という――。（第1回）※本稿は、河合敦『戦国武将は戦がないとき、何をしていたのか』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。狩野光信画豊臣秀吉像（写真＝南化玄興賛 高台寺蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■秀吉が優秀な人