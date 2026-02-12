歌手の荻野目洋子（57）が12日、大阪市内で自身のライブ「YokoOginome☆SpringFes！2026」（3月6日＝大阪・なんばHatch、4月4日＝東京・日本橋三井ホール）の取材会を行った。「人生最大のターニングポイント」と位置づける「ダンシング・ヒーロー」のヒットから40年。「（府立）登美丘高校さんのダンスブームで（同曲を）使ってもらって、ラッキーなことに自分の娘世代にも知ってもらえている。今は盆踊りでも使ってくれ