米国防総省＝2022年3月、ワシントン近郊（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は11日、米国防総省が、軍の機密ネットワーク内での人工知能（AI）の利用拡大を目指していると報じた。AI開発企業に対し、民間の利用者向けに設けている制限を撤廃するよう要請。軍事目的で自由に活用する狙いがあるとみられる。米軍の機密ネットワークは、任務の計画や兵器の標的設定といった秘匿性の高い業務に用いられる。米軍内で