ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のカイとリョウガが１２日、都内で、パーソナリティーを務める文化放送「稜海しました！超特急ＱＲ」（月曜、深夜１・３０）のポップアップショップ（１３日〜２２日、東京・新宿マルイアネックス）開催を記念して生配信を行った。同番組は、飾らない自由な雰囲気の進行で大人気。この日の生配信でも超特急・ユーキが電話で出演し、メンバー同士が普段と変わらない仲良しトークを繰り広げ