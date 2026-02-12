読売巨人軍の春季キャンプに臨時コーチとして参加している巨人ＯＢの松井秀喜さん（５１）と、阿部慎之助監督（４６）のトークショーが１１日、宮崎県のひなた県総合運動公園内の特設ステージで行われた。松井さんは公園内で行われている長嶋茂雄さんの追悼展示会場を訪れ、選手だった頃の写真を見たことに触れ、「『監督の現役時代はやっぱり格好いいな』と改めて思った」と振り返った。巨人の現役選手たちについては「この時