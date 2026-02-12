12日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」では、冬季五輪で躍動する日本選手の模様を紹介した。スノーボードでは、男子ハーフパイプの平野歩夢が先月骨盤などを骨折したにもかかわらず、見事に決勝進出を決めた。「痛みも覚悟しながら、自分とも闘いながら2本ともなんとか決められた。あとは決勝で自分のベストを尽くせたら」と答え、驚異的な精神力をうかがわせた。コメンテーターの北斗晶は「私は肋骨を折った際、