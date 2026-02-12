老後のお金の不安はどうすれば解消できるか。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「仮に年金がほとんどもらえないような事態になったとしても、老後のお金の不安はそんなに心配する必要はない。明日の食い扶持は、今日稼げばいい」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／justst