阪神は１２日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院を受診し「左アキレス腱損傷」と診断されたことを発表。３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場についても辞退する旨をＮＰＢへ申し入れた。前日１１日の紅白戦で悲劇が起こった。白組２番手として登板し無死一、二塁から前川の右前打を浴び、バックホームのカバーに入ったタイミングで三塁側ファウルゾーンで苦悶の表情を浮かべた。座り込ん