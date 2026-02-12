虐待によって命を落とす子どもで、最も多いのは「0歳児」だ。とりわけ、生後24時間に満たない命が奪われるケースは後を絶たない。予期しない妊娠で生まれた赤ちゃんを救うため、愛知県の児童相談所は1982年から「赤ちゃん縁組・（特別）養子縁組」に取り組んできた。通称「愛知方式」と呼ばれるこの活動を指導相談所で実践し、退職後の今も全国への普及に尽力する萬屋育子さんに、ノンフィクション作家の黒川祥子さんが話を聞いた