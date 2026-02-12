１２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」でＭＣの宮根誠司（６２）が番組卒業を明言した。この日、番組最後に「重大発表」と題した上で宮根は「ミヤネ屋は放送開始して３月で５０００回、７月で２０年となります。どこのどいつ分からない者を、ここまでやらせていたたきありがとうございます」とまずは感謝の気持ちを述べた。その上で「私は９月末をもって番組を卒業させていただきます」と明言。続けて「これまで