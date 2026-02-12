中日との対外試合…代わって伊藤が先発出場ヤクルトは12日、沖縄・北谷で今キャンプ初の対外試合となる中日との練習試合を行った。内山壮真内野手は「3番・二塁」で先発出場する予定だったが、試合直前になってスタメン変更。試合後に池山隆寛監督が状況を説明した。星稜高から2020年ドラフト3位で入団した23歳。2022年から1軍の出場機会を増やしたが、2024年は腰手術を受けた。昨季は主にレフトを守り116試合に出場。初めて規