【モデルプレス＝2026/02/12】モデルでタレントの谷まりあのスタッフ運営Instagramが、2月11日に更新された。オフショルダー姿を公開し、注目を集めている。【写真】30歳美人モデル「大人っぽい」美肩全開オフショルコーデ◆谷まりあ、オフショルダーコーデで上品な装い投稿では、谷がMCを務める“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（毎週水曜よる10時〜）の告知を行い、同