グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年2月15日から『いちごバターホイップサンド』(8個入･12個入り)を「バターステイツ by銀のぶどう」各店で販売する。東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2021年のグランドオープン以来、累計1000万個を販売してきた。バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作『バターステイツクッキー』をはじめ