【モデルプレス＝2026/02/12】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が2月11日、自身のInstagramを更新。タイツ姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳理科大卒モデル「小顔すぎる」黒タイツで美脚際立つ◆村上愛花、ミニボトム×タイツコーデ披露村上は「雨予報だったのにとっても気持ちよく晴れた〜」とつづり、屋外を散策する様子や食卓の写真など複数枚を投稿。並木道が続く開放的なロケーションの中、白のカーディガン