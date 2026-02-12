【モデルプレス＝2026/02/12】元乃木坂46の堀未央奈が2月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、注目を集めている。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「夏の女神みたい」タンクトップミニワンピで抜群スタイル披露◆堀未央奈、美ボディ際立つタンクトップミニワンピ姿公開堀は「I hope summer will come soon」「夏が好きだから冬は冬眠します」とコメントし、ベンチに腰掛ける姿を投稿。抜群のスタイルが際立