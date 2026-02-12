【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの神田うのが2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理の過程を公開し、反響が寄せられている。【写真】50歳美人タレント「洗い物出ないの助かる」簡単レシピで作った大葉チーズ挟み揚げ◆神田うの「手もお皿も汚れない」簡単レシピに挑戦神田は「手もお皿も汚れないというこんな簡単レシピが流れてきたので試しに作ってみたよ〜」とつづり、豚肉を使った一品の調理過程を公開。長く