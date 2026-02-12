ガンバ大阪は本日（2月12日）、敵地の浦項（ポハン）スティールヤードで行われるAFCチャンピオンズリーグ（ACL2）決勝トーナメント1回戦第1戦で、韓国の浦項スティーラーズと対戦する。【写真】西矢健人「キ・ソンヨンはアジアのレジェンド」ダニエル・ポヤトス前監督体制でACL2グループステージを6戦全勝の首位突破し、イェンス・ウィッシング新監督のもと決勝トーナメントに挑むG大阪。一方の浦項は昨季Kリーグ1部で12チーム中4