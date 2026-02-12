韓国の国家情報院は12日、金正恩総書記の娘、金ジュエ氏について、現在「後継内定段階」に入ったと判断していると国会に報告した。国情院は同日、国会情報委員会の非公開全体会議でこのように報告したと、情報委の与野党幹事である共に民主党のパク・ソンウォン議員と、国民の力のイ・ソングォン議員がブリーフィングを通じて伝えた。国情院は「金ジュエ氏は、昨年の空軍節行事や錦繍山太陽宮殿参拝などで存在感が継続的に強調され