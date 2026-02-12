ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。「チコちゃんに叱られる！」のキャスターなどを担当している塚原愛アナが、４月の放送から「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後０時１５分）の司会を務めることが決まった。高瀬耕造アナと新たなコンビを組む。塚原アナは、１９４６年の放送開始から８０年を迎える歌番組に「『のど自慢』を担当します、という日がくるとは夢にも思わなかった」としみじみ。小学生の子供とよく見て