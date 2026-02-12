気象庁は今日12日(木)、最新の1か月予報を発表しました。この先、北日本から東日本では、期間の前半に気温がかなり高くなりそうです。また、東日本太平洋側と西日本では、この先も降水量が少なく、渇水状態が続く見込みです。空気の乾燥に注意が必要です。期間の前半は高温傾向春の暖かさの日もこの先1か月の気温は、北・東日本で期間の前半を中心に平年よりかなり高くなりそうです。20日(金)にかけての1週目は、北日本付近を低