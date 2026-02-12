謎解きクリエイターとして活躍中のタレント・松丸亮吾（30）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。父親と並んだ写真が反響を呼んでいる。松丸は「千葉県の実家に帰り、パパとランチ食べてました」と書き出し、父親との2ショット写真をアップ。「こう見えてもうすぐ72歳になる」と明かした。そして「『CreepyNuts 』のライブが大好きな松丸パパ」と続け、「いつまでも元気で若々しくいてほしい！！」と願った。この投