兵庫県庁で記者会見する斎藤元彦知事＝12日兵庫県が2026年度、新たな地方債発行に国の許可が必要な「起債許可団体」になる見通しになった。斎藤元彦知事が12日の記者会見で明らかにした。収入に対する借金返済の割合を示す実質公債費比率が、3年平均で基準値の18％を超えるため。阪神大震災の復興費を地方債で賄った事情や金利上昇が影響した。兵庫県が許可団体になるのは06〜11年度以来で、公債費負担適正化計画を今後策定す