2023年に改造車を運転中に外れたタイヤを当時4歳の女児にぶつけ、頸髄損傷などを負わせて有罪判決が確定した男（52）が、執行猶予中に無免許で軽トラックを運転したとして、北海道警は12日までに、道交法違反（無免許運転）の疑いで男を逮捕、送検した。逮捕は10日で、男は札幌市西区、自称重機オペレーター若本豊嗣容疑者。道警によると「仕事をするために運転した」などと供述している。逮捕、送検容疑は昨年11〜12月、札幌