会社員のAさんは、結婚相談所で知り合った彼との結婚を直前に控えています。彼と今後の予定を話していたとき、突然「これから日曜は集会と奉仕活動があるから空けておいて」と彼は当然のように言ってきたのです。【写真】お笑い芸人、タイの僧侶まねた姿が物議「知らなかったです、すいません」驚くAさんに、彼は自身が特定の宗教の信者であることを明かし、「うちは代々信者だから、結婚したら入信する決まりだよ」と宣言します