シャオミ・ジャパンは『Mijia ペット用スマート空気清浄機』を2月12日に発売する。 今回販売される製品は、Xiaomiの主要ブランドである「Mijia（ミージャ）」から登場する。「Mijia」は、スマートホーム体験を提供する家電や生活用品を展開しているのが特徴だ。 『Mijia ペット用スマート空気清浄機』は、自動抗ストレスアルゴリズムを搭載し、ペットを驚かせないよう空気の状態に合わせて