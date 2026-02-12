¡Ö²¿¤ÇÏ·¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×?¤¢¤ß¡Á¥´?¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFCÅìµþvs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼ ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿Àã¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎFCÅìµþ¡½¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÎëÌÚ¤ÏFCÅìµþ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ