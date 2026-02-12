オフショなのに笑顔が悲しく…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の郄石あかり(宮崎県出身)と吉沢亮が並んで写ったオフショットが反響を呼んでいる。12日の放送では、松江を離れて熊本に行こうというレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の提案を嫌がっていたトキ(郄石)が、ヘブンの本当の思いを知って、泣きながら承諾。それを錦織友一(吉沢)も垣間見て、何も言わずに立ち去った。ラシャメン(妾)と誤解され