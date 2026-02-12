ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。サウジアラビアの砂漠地帯でラクダたちと楽しく過ごした時間を写真や動画で投稿した。【写真】アラブ風衣装もお似合いのブライソン・デシャンボーデシャンボーは伝統的なマントを羽織ると、頭巾を被りイカールと呼ばれる輪で固定したアラブ風スタイルで登場。ラクダに跨って笑顔を浮かべたり、ラクダの子供たちと一緒に写真を撮ったり、座ったラクダに寄りかかるよ