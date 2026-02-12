13日、薩摩地方は朝から日差しが届き、日中は青空が広がる見込みで、夜にかけても晴天が続きます。大隅地方も一日を通してよく晴れ、朝晩は冷えるものの昼間は春の陽気となり、気温差が大きくなるため服装で調節が必要です。種子島・屋久島地方も各地でよく晴れ、日中は快晴。日差しがたっぷりで洗濯物もよく乾くでしょう。奄美地方も朝から青空が広がる穏やかな天気で、夜まで安定して晴れる見込みです。全体的に晴天が続く一日