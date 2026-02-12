フェースを閉じてインパクトを迎えるには「アドレス時の手元の位置も重要」だと話すのは女子プロの中村香織。スライスしないアドレスはドラコンプロがお手本というが、詳しく聞いてみよう。【写真】身長156センチで最長382ヤード！ハンドレイトに構えて腰をネジり上げて打つドラコン女子の豪快スイングアマチュアがスライスするのは、ハンドファーストが原因だと中村は語る。「スライスするかしないかを突き詰めれば、インパクト