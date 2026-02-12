スノーボード・男子ハーフパイプで2連覇を目指す平野歩夢選手へパリ五輪スケートボード男子ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗選手がエールを送りました。平野選手はスノーボードと共に、スケートボードも代表入りと夏・冬の二刀流で挑戦し続けています。東京五輪では堀米選手と共に代表入り。種目はストリートとパークで違いますが日本を背負い戦いました。直前の大会で転倒して複数の骨折をするなど、出場も危ぶまれていた