ソフトバンクのドラフト5位・高橋隆慶内野手（24＝JR東日本）が、14日の第3クールからA組に昇格することが決まった。12日、小久保裕紀監督（54）が明らかにした。「バッティングの評価が僕以外でも高い。一番は守備。十分こなせそう。セカンドはやったことないらしいですけど、やったことないで済ますよりは、ちょっとでも1軍の枠に可能性があるところをやらせたほうがいい。初めてとは思えない動きはできています」何かを持