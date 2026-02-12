タレント吉木りさ（38）が12日、都内で、演歌歌手青山新（25）が18日に発売する新曲「十三ヶ月」の発売記念として挑んだ初めてのチョコレート作りに、先生役として参加した。青山とは地元が一緒で、お互い千葉・浦安市の出身。チョコ作りでは終始、地元話で盛り上がった。「母親に青山さんとお仕事をご一緒すると言ったら驚いていました」とし、「浦安のママたちは大好きなので」と明かした。自身も幼少期に民謡を習い、演歌のカバ