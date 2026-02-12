富士通は2月12日、同社グループ（富士通、エフサステクノロジーズ、富士通ITプロダクツ）の国内工場で、ミッションクリティカルを支えるソブリンAIサーバをMade in Japan製品として3月より製造を開始することを発表した。また、同社が開発する高性能かつ省電力性を追求した「FUJITSU-MONAKA」を搭載したサーバを、Made in Japan製品として2026年度中に製造開始する。○取り組みの背景近年は国際情勢の変化や、サイバー脅威の増大、