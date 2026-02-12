琴平警察署 香川県警が老朽化が進んでいる琴平警察署を、現在ある場所に建て替えることを決めました。 香川県警によりますと、現在の琴平警察署は鉄筋コンクリート3階建てで1965年に建てられ、築60年以上が経ち、香川県で最も古いということです。 建物の老朽化に加え、スペースが狭く現状求められるサービスが提供しづらいとして建て替えを決めました。 香川県警では現在の庁舎を2027年度中に