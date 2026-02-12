西鉄は12日、路線バスの春のダイヤ改正を発表しました。慢性的な運転手不足の影響で、福岡地区や北九州地区などで合わせて31路線で減便となります。 西鉄が発表したダイヤ改正によりますと、福岡地区では3月14日に、福岡市南区や那珂川市を走る路線バスを中心に13の路線で減便されます。さらに4月1日からは別の8つの路線が加わり、合わせて21路線で減便されます。また、北九州地区では9つの路線、筑豊地区では1つの路線で減便さ