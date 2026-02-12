ドル円は往って来い、昨日安値割り込み152.27を付けるも、その後下げ分を解消=東京為替概況 ドル円は昨日のドル安円高の流れもあり、昼頃にかけて売りが優勢となった。昨日の海外市場で注目された米雇用統計が強く出たことで154円65銭まで急騰したものの、すぐに152円56銭まで下げるなど激しい上下を見せた。その後、153円台前半を回復して東京市場の朝を迎え、朝方は153円45銭まで上昇。しかし、その後は一転してドル